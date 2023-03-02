‘Etnik temizlik’ çağrısı yapan İsrailli bakana sert tepki

İsrailMaliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin organize saldırılarına hedef olan Filistin kasabası Huvvara'da "etnik temizlik" çağrısı büyük tepki çekti. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Smotrich'in Huvvara'nın "yeryüzünden silinmesi gerektiği" şeklinde açıklamasının "şiddete teşvik eden, tiksindirici" ifadeler olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı da Smotrich'in sözlerini "iğrenç ve sorumsuzca" olarak niteledi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı reformuna karşı protestolar sürüyor. Önceki gün göstericilerle polis çatıştı. Protestolar sırasında kuaförde mahsur kalan Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu ise polisler tarafından tahliye edildi.