Euro-Med Gazze’deki korkunç tabloyu gözler önüne serdi: İsrail bir mahalleyi yerle bir etti

Açıklamada, "İsrail, 6 günde Gazze'nin en büyük yerleşim bölgelerinden Zeytun Mahallesi'ni adeta yerle bir etti. Yaklaşık 400 evi uzaktan kumandalı patlayıcılar, yüzlerce hava saldırısı ve top atışıyla yok etti. Saldırılar nedeniyle mahalledeki 90 binden fazla kişi yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze kent merkezine düzenlediği son saldırılara ilişkin bilgi verildi.

SİSTEMATİK BİR SOYKIRIM POLİTİKASI

Mahalle sakinleri zorla göç ettirilirken, patlamalar ve bombardıman nedeniyle enkaz altında kalan ölü ve yaralıların da çıkarılamadığı aktarıldı.

Açıklamada, evler, okullar ve camilerin hedef alındığına dikkat çekilerek İsrail'in bu saldırılarının Gazze'yi tamamen işgal etme ve mahalleleri boşaltma amacı taşıdığı, yaşananların "sistematik bir soykırım politikası" olduğu vurgulandı.