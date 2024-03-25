Eurofighter satışına Alman engeli! Bahanesi: “2019 AB yaptırımları”

SABAH'ın edindiği bilgilere göre, bu talebe ilişkin gerçekleştirilen görüşmelerde 2019 yılında Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yönelik alınan Avrupa Birliği(AB) yaptırımları gerekçe olarak gösteriliyor. Ancak Almanya yaptırımları bu konuda uygulama zorunluluğu bulunmuyor. Özellikle savunma sanayi alanında Türkiye'ye örtülü ambargo uygulayan Berlin'in bu tavrının arkasında Haziran ayında gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kaybetme kaygısı olduğu da kaydediliyor. Buradan hareketle yılın ikinci yarısında Almanya'nın bu bahanesinin de rafa kalkması olası görünüyor. Diğer taraftan İngiltere'nin satış onayı konusunda Alman makamlarıyla görüşmeleri de sürece olumlu katkı veriyor.

İVEDİLİKLE KALDIRILMALI



2019 yılında Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun şekilde Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aramasına AB tarafından gösterilen tepki nedeniyle artan gerilim sırasında, Türkiye'ye yönelik yaptırım içerikli kararlar açıklandı. Ukrayna savaşının baş göstermesiyle "güvenliğinin Türkiye'nin güvenliğinden de geçtiğini" daha net görmeye başlayan AB'nin yaptırım kararlarını ivedilikle kaldırması gerektiğinin altı çiziliyor. Ankara, bu yöndeki talebini geçtiğimiz Kasım ayında Avrupa Komisyonu başta olmak üzere AB makamlarına iletti. Yunanistan ile girilen normalleşme süreci ve uygulamaya alınan güven artırıcı önlem paketi neticesinde yaptırımların devamı için objektif bir neden bulunmuyor ancak AB bürokrasisinin süreci uzatabileceği değerlendiriliyor.

KOMİSYONA DİYALOG TAVSİYESİ



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve genişlemeden sorumlu komiser Oliver Varhelyi AB-Türkiye ilişkileri konusunda hazırladıkları raporu 29 Kasım'da açıkladı. AB Komisyonu'nun Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumu ve bundan sonraki süreçte hangi alanlarda adım atılması gerektiğine ilişkin raporda Ankara ile diyaloğun artması gerekliliği vurgulandı. AB Konseyi'ne 2019'da askıya alınan ekonomi, enerji ve ulaştırma yüksek düzeyli diyalog mekanizmasının canlandırılması tavsiye edildi.AB komisyonunun bu raporları gündemine alıp kabul etmesi ve yaptırımların tamamen kaldırılması gerekiyor. AB komisyonunun sonuncusu geçtiğimiz günlerde olmak üzere toplantılarında bu konuyu gündeme almaması eksiklik olarak değerlendiriliyor. Nisan ayında gerçekleştirilecek toplantıda komisyonun bu konuyu gündeme alması için çalışılıyor.

MÜTTEFİKLİK RUHU



ABD'den F-16 alım talebi onaylanan Türkiye, 5. Nesil milli muharip uçak KAAN'ı da Türk Hava Kuvvetleri hizmetine sunmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bunun yanında Eurofighter teminine yönelik girişimler de devam ediyor.Milli Savunma Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin beklentilerinin müttefiklerin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun kararlar alması olduğunu ve olumlu sonuç alınacağına inandıklarını dile getiriyor. Çeviklik ve hızı ile dikkat çeken Eurofighter Typhoon yüksek irtifada ve süpersonik hızlarda daha iyi performans gösteriyor.



BÜYÜKELÇİ: TÜRKİYE'YE ÖZEL DEĞİL



Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da SABAH'a yaptığı açıklamada Almanya'nın savunma sanayi ürünleri ihracatında kısıtlayıcı bir politikası olduğunu belirterek Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü ve bu kriterlerin Türkiye'nin başvurusuna özel olmadığını ileri sürmüştü. Berlin yönetimi bu yılın başında Eurofighter savaş uçaklarının Suudi Arabistan'a satışına yaklaşık 6 yıldır uyguladığı vetoyu da kaldırdı.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da son yıllarda özellikle bölgede gündeme gelen olayların Türkiye, AB ve NATO ilişkilerinin güvenlik perspektifini daha da ön plana çıkardığına dikkati çekerek, Türkiye ile AB arasında gerek ikili düzeyde gerek NATO içerisinde güvenlikle alakalı tartışılması gereken çok ciddi konular olduğunu kaydetti. Bölgesel ve küresel güvenlik konusunda iki tarafın neler yapabileceğinin tam tartışılmadığı değerlendirmesinde bulunan Fidan, bu tartışmanın başlatılması gerektiğini söyledi.