Eurovision’da İsrail isyanı! 4 ülke yarışmadan çekildi

Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına onay verdi. Bu gelişmenin ardından 4 ülke yarışmayı boykot kararı aldı. İspanya devlet radyo ve televizyonu'nu RTVE'nin Başkanı Jose Pablo Lopez, "Yaşananlar, Eurovision'un jeopolitik ve parçalanmış çıkarların egemen olduğu bir festival olduğunu doğruluyor" dedi. İrlanda kamu yayıncısı RTE, "Katılımımızın vicdanen kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı. Hollanda'nın kamu yayıncılarından AVROTROS da boykot kararını açıklayan bir başka kurum oldu. Slovenya Radyo ve Televizyonu Başkanı Natalija Gorscak ise "Gazze'de öldürülen 20 binden fazla çocuk için, İsrail varsa biz yokuz" diye konuştu.