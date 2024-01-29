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Giriş Tarihi: 29.1.2024 23:45

Eurovision'da İsrail krizi! İki ülkeden boykot tehdidi

İsrail basınında yer alan haberlerde, İzlanda ve Finlandiya’nın İsrail'in katılması halinde Eurovision'u boykot etmeyi değerlendirdiği belirtildi

İHA
Eurovision’da İsrail krizi! İki ülkeden boykot tehdidi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 115 gündür devam ederken, İsrail basınında yer alan haberlerde, İzlanda ve Finlandiya'nın İsrail'in katılması halinde Eurovision'u boykot etmeyi değerlendirdiği belirtildi.

İzlanda ve Finlandiya'nın Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) mayıs ayında İsveç'te düzenlenecek olan yarışmaya İsrail'in katılımına izin vermesi nedeniyle boykot kararını değerlendirdiği aktarıldı.

İzlanda, Finlandiya, Hollanda ve Norveç, 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'nın yarışmaya katılmasına izin verilmesi halinde yarışmayı boykot etmekle tehdit etmiş ve Rusya son iki yıldır üst üste yarışmaya katılmamıştı.

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Eurovision'da İsrail krizi! İki ülkeden boykot tehdidi
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