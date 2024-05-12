Eurovision’da İsrail protestosu

2024 Eurovision Şarkı Yarışması dün gece İsveç'in Malmö kentinde gerçekleştirildi. Gazze'de katliam yapan İsrail'in yarışmaya katılımı on binlerce kişi tarafından protesto edildi. Büyük Meydan'da toplanan yaklaşık 30 bin kişi, İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını istedi. Eylemcilere müdahale eden polis, 10 kişiyi gözaltına aldı. İsrailli şarkıcı Eden Golan, "Hurricane" adlı şarkısını seslendirdiği sırada seyirciler tarafından yuhalandı.Eurovision Şarkı Yarışması'nda finale saatler kala Hollanda'yı temsil eden Joost Klein yarışmadan diskalifiye edildi. Önceki gün düzenlenen basın toplantısında, İsrailli temsilci Eden Golan'a, Polonyalı bir gazeteci, "Etkinliğe katılarak diğer katılımcılar için bir güvenlik riskine neden olduğunu düşünüp düşünmediği" sorusunu yöneltmişti. İsveçli sunucu Jovan Radomir hemen araya girerek Golan'a "soruya cevap vermek zorunda olmadığını" söylemiş ve Hollandalı temsilci Joost Klein da yüksek sesle "Neden olmasın?" ifadesini kullanmıştı.