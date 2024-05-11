Eurovision’da kriz: O ülke diskalifiye edildi!

Etkinliğimizde uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans politikası sürdürüyoruz ve Yarışmadaki tüm personel için güvenli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız. Bunun ışığında, Joost Klein'ın bir ekip üyesine yönelik davranışının Yarışma kurallarına aykırı olduğu kabul edilmiştir. 68. Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Finali artık 25 şarkıyla devam edecek" dedi.