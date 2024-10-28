Ev ev katliam! Tarihin en çirkin soykırımı

Terör devleti İsrail, Filistin topraklarında barbarlığın her türlüsünü yapmaya devam ediyor. Bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde soykırım yapan katil İsrail ordusu, saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındı okulları, hastaneleri ve mülteci kamplarını hedef alıyor, erkeleri tutuklayıp çocuk ve kadınları açlığa mahkûm ederek dünyanın gözü önünde 'modern çağın en çirkin soykırımını yapıyor. İsrail ordusu, önceki gece kuzeydeki Beyt Lahiya'daki çok sayıda evi bombaladı. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 45 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.Gazze kentinin En-Nefak Caddesi'ndeki 'Zakut' ailesinin evine düzenlenen saldırıda ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Sivil Savunma Müdürlüğü, söz konusu saldırılarda enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğunu ancak saldırılar nedeniyle bölgeye ilk yardım hizmetlerinin verilemediğini aktardı. İsrail'in, sağlık ekiplerini hedef alması ve hastaneleri hizmet dışı bırakması nedeniyle Filistinliler, ölü ve yaralıları civardaki evlere taşımak zorunda kaldı. Kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığınma merkezi olarak kullandığı Fahura Okulu bölgesinde yerleşim alanlarına yönelik saldırılarda da çoğu çocuk ve kadın 20 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı "Esma" okulunu vurdu. Üçüncü kez hedef alınan okulda çoğu çocuk ve kadın 8 kişi öldü. Ayrıca İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki yerinden edilen sivillerin barındığı Salahaddin Okulunu bombaladı. 1 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı. Öte yandan Hamas, İsrail'in, Beyt Lahiya'da işlediği vahşi katliamın, modern çağın tanık olduğu en çirkin soykırım ve zorla yerinden edilme biçimlerinden biri olduğunu ifade etti.