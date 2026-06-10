Evde bakmak istediği makak maymunu torununu öldürdü
Tayland'da gerekli izin belgesi olmadan, yasa dışı yollarla evin bahçesinde beslenen makak maymunu aileye felaketi yaşattı. Tay dilinde 'şans' anlamına gelen "Choke" adlı maymun dede tarafından eve getirildi. Maymun evde oyun oynayan 7 yaşındaki toruna saldırarak ölümüne neden oldu. İlk başta oğlunun sadece bacağından ısırıldığını düşündüğünü belirten 27 yaşındaki anne Daranee Srichan, hastaneye gittiğinde sağ göğüs kafesinde de ısırık izi gördüğünü söyledi. Yaşadığı büyük acıyı dile getiren anne "Maymun ısırığı akciğeri delmiş ve hayati bir bölgeye isabet etmiş" dedi.