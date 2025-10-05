Everest Dağı'nda can pazarı! Kar fırtınası nedeniyle bin kişi mahsur kaldı
Everest Dağı'nın doğu yamaçlarında etkili olan şiddetli kar fırtınası nedeniyle yaklaşık 1000 kişi kamplarda mahsur kaldı. Binlerce metreyi aşan yükseklikte bulunan kamplara ulaşımı engelleyen kar kütlelerini temizlemek için harekete geçildiği bildirildi.
Çin basınındaki haberlere göre, yetkililer, Everest Dağı'nda binlerce metreyi aşan yükseklikte bulunan kamplara ulaşımı engelleyen kar kütlelerini temizlemek için harekete geçildiğini bildirdi.
KURTARMA EKİPLERİ VE KÖYLÜLER SEFERBER OLDU
Dağda yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığını aktaran yetkililer, dağın Çin'in Tibet Özerk Bölgesi tarafında yüzlerce köylü ve kurtarma ekibinin seferber edildiğini belirtti.
DAĞCILAR HİPOTERMİ RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA
Bazı turistlerin kurtarıldığı belirtilirken, Çin'in "Blue Sky Rescue" ekibine çadırların yoğun kar nedeniyle çöktüğü, bazı dağcıların ise hipotermi geçirdiği yönünde yardım çağrısı ulaştığı aktarıldı.