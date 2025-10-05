Everest Dağı'nda can pazarı! Kar fırtınası nedeniyle bin kişi mahsur kaldı

Everest Dağı'nın doğu yamaçlarında etkili olan şiddetli kar fırtınası nedeniyle yaklaşık 1000 kişi kamplarda mahsur kaldı. Binlerce metreyi aşan yükseklikte bulunan kamplara ulaşımı engelleyen kar kütlelerini temizlemek için harekete geçildiği bildirildi.

Çin basınındaki haberlere göre, yetkililer, Everest Dağı'nda binlerce metreyi aşan yükseklikte bulunan kamplara ulaşımı engelleyen kar kütlelerini temizlemek için harekete geçildiğini bildirdi.

KURTARMA EKİPLERİ VE KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Dağda yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığını aktaran yetkililer, dağın Çin'in Tibet Özerk Bölgesi tarafında yüzlerce köylü ve kurtarma ekibinin seferber edildiğini belirtti.

DAĞCILAR HİPOTERMİ RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA

Bazı turistlerin kurtarıldığı belirtilirken, Çin'in "Blue Sky Rescue" ekibine çadırların yoğun kar nedeniyle çöktüğü, bazı dağcıların ise hipotermi geçirdiği yönünde yardım çağrısı ulaştığı aktarıldı.

HELİKOPTER DESTEKLİ TAHLİYE DEĞERLENDİRİLİYOR

Bölgede hava koşullarının hâlâ olumsuz seyretmesi nedeniyle hem Çin hem Nepal tarafındaki ekipler, yoğun kar yağışı ve don riski altında arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Yetkililer, mahsur kalan dağcıların güvenli alanlara taşınması için helikopter destekli tahliyelerin de değerlendirildiğini belirtti.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR NEPAL'DE 39 CAN ALDI

Güney Asya ülkesi Nepal'de ise şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıkmıştı.