Everest Dağı’nda can pazarı! Kar fırtınası nedeniyle bin kişi mahsur kaldı

HELİKOPTER DESTEKLİ TAHLİYE DEĞERLENDİRİLİYOR

Bölgede hava koşullarının hâlâ olumsuz seyretmesi nedeniyle hem Çin hem Nepal tarafındaki ekipler, yoğun kar yağışı ve don riski altında arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Yetkililer, mahsur kalan dağcıların güvenli alanlara taşınması için helikopter destekli tahliyelerin de değerlendirildiğini belirtti.