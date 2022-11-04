Evinde saldırıya uğramıştı! Nancy Pelosi’nin eşi taburcu oldu

Nancy Pelosi yaptığı yazılı açıklamada, uğradığı çekiçli saldırı sonrası kafatası ve sağ kolu ve ellerindeki ağır yaralardan dolayı cerrahi operasyon geçiren Paul Pelosi'nin taburcu olduğunu duyurdu.

Pelosi ailesinin tüm acil durum ekiplerine teşekkür ettiğini belirten Pelosi, "Paul doktorların gözlemi altında ve uzun sürecek iyileşme süreci devam ediyor." ifadesini kullandı.

PAUL PELOSİ'YE EVİNDE SALDIRI

Zanlı David DePape, 28 Ekim'de yerel saatle 02.27'de Paul Pelosi'nin San Francisco'da bulunan evine girmiş, Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.