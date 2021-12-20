Evinden vinçle çıkarılan İngiltere’nin en şişman adamının Noel’de tek bir dileği var

Surrey'de yaşayan 31 yaşındaki Jason Halton'a morbid obez tanısı konulmuş durumda. Böbrek problemleri yaşadığı için geçen yıl hastaneye evinden vinçle alınıp götürülen genç adam tam 10 tane taş düşürdü. Tam kilosu bilinmeyen Jason'un 400 kilonun üstü olduğu düşünülüyor.
5 YILDIR EVE BAĞLI YAŞIYOR
5 yıldır eve bağlı olarak yaşan Halton, günde 10 bin kalori tüketiyordu. Paket servislere günde 30 sterlin yaklaşık 692 lira) ödeyen genç adam gün içinde kebap, tavuk eti, patates kızartması, 1.5 litre portakal suyu ve 5 kutu diyet kola içiyordu.
"YEMEĞE ÇOK BAĞIMLIYIM"
Hastaneden taburcu olduktan sonra kötü alışkanlıklarına dönmeye başlayan Jason kendinden vazgeçmeye başladığını söyleyerek, "Kilo vermek içinde günde 600-800 kalori arası düşük kalorili bir diyet yapmalıyım. Ancak yemeğe çok bağımlı olduğum için yapamıyorum" dedi.
TEK BİR DİLEĞİ VAR
Aynı zamanda genç, fiziki durumundan dolayı egzesiz ve spor da yapamıyor. Yapsa da bunun tehlikeli olabileceğini söylüyor. Tek hareketi bazen mutfak ve banyoya gitmek. Geleceği için Noel'den tek bir dileği olduğunu söyleyen Jason, "Mide ameliyatı olmak tek dileğim. Halen bekleme listesindeyim, umarım bu yıl olabilirim" dedi.