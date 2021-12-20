Evinden vinçle çıkarılan İngiltere’nin en şişman adamının Noel’de tek bir dileği var

TEK BİR DİLEĞİ VAR

Aynı zamanda genç, fiziki durumundan dolayı egzesiz ve spor da yapamıyor. Yapsa da bunun tehlikeli olabileceğini söylüyor. Tek hareketi bazen mutfak ve banyoya gitmek. Geleceği için Noel'den tek bir dileği olduğunu söyleyen Jason, "Mide ameliyatı olmak tek dileğim. Halen bekleme listesindeyim, umarım bu yıl olabilirim" dedi.