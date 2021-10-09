Evler 1 Euro’dan satışa çıktı! Dünyanın en ünlü şehrine yakınlığıyla biliniyor

NÜFUSU HER GEÇEN GÜN AZALIYOR

Alp Dağları'nın bir kolu olan Apenin Dağları'ndaki kayak pistlerine yakınlığı sebebiyle turist çekme potansiyeline dikkat çekilen Orta Çağ mimarisinin hakim olduğu kasabada, nüfusun her geçen gün azaldığına dikkat çekiliyor. ntv.com.tr'nin haberine göre; 1930'larda yaklaşık 13 bin kişinin yaşadığı kasabada halihazırda 7 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor.

Kasabada yaşayan yerel halkın büyük şehirlere göçtüğü, bununla birlikte 2009'da meydana gelen depremde evlerin durumunun daha da kötüleştiği olduğu aktarıldı.