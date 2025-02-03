Evleri havaya uçuruyorlar

Gazze'de 19 Ocak'ta ateşkes sağlanmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine ve özellikle Cenin'e saldırı başlatan İsrail, sivil yerlerindeki çok sayıda evi patlayıcı döşeyerek havaya uçurdu. İsrail, Cenin kentiyle başlayarak genişlettiği kuşatma ve saldırılarına 14 gündür devam ediyor. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yılbaşından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 10'u çocuk 70 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail işgal ordusu dün ayrıca Lübnan'ın güneyinde de Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla çok sayıda evi hayava uçurdu.



GAZZE KASABI İLE TRUMP MASADA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Haaretz gazetesi, Gazze Kasabı Netanyahu'nun Hamas ile varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin taahhütte bulunmaktan kaçınacağı yorumunu yaptı.