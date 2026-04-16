Evleri vurup aileleri yok ediyor

İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin başkenti Washington'da yapılan görüşmeye rağmen İsrail saldırılarına ve işgaline devam ediyor. İsrail ordusu, son 24 saatte Lübnan'ın güneyinde 200'den fazla noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. Vurulan noktaların Hizbullah'a ait hedefler olduğu savunuldu. Öte yandan İsrail savaş uçakları, önceki gece Kadmus, Mahmudiyye, Kalile, Ensariyye, Hırbet Duveyr, Mecedil ve Cibaa beldelerine yoğun saldırılar düzenledi. Kadmus'taki saldırıda 4 kişi, Ensariyye'deki saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi. Cibaa'daki bir evi hedef alan saldırıda ise aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Hanin beldesinde bazı evleri yıkan İsrail ordusu, Bint Cubeyl ilçesi çevresine ise topçu atışları düzenledi.

SAĞLIKÇILARI KATLETTİLER

Nebatiye vilayetine bağlı Mivdon beldesinde bir noktaya düzenlenen saldırının ardından bölgeye intikal eden sağlık ekipleri de hedef alındı. Saldırıda 2 sağlık görevlisi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 43 artarak 2 bin 167'ye yükseldi. Washington'da önceki gün İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda başlayan görüşmeden, doğrudan müzakerelere başlanması kararı çıktı.