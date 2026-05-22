Eyfel Kulesi'ndeki merdiveninin bir bölümü alıcısını buldu: 450 bin Euro'ya satıldı!

Fransa'nın başkenti Paris'teki Artcurial müzayede evinde dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'nin orijinal merdiveninin 14 basamaklı bölümü, açık artırmaya çıkarıldı.

DEĞERİNİN 3 KATINA SATILDI

Gustave Eiffel tarafından 1889'da inşa edilen kulenin ikinci ve üçüncü katları birbirine bağlayan kısmı, 450 bin 160 Euro'ya alıcı buldu. 2.75 metre yüksekliğinde, 1.4 ton ağırlığındaki merdivenin sahibi açıklanmazken, tahmini değerinin (120-150 bin Euro) 3 katına satıldığı belirtildi.

SÖKÜLEN MERDİVENİN PARÇALARI DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA SERGİLENİYOR

Kulenin merdivenlerinin 160 metrelik bölümü 40 yılı aşkın bir süre önce küçük parçalara bölünerek satılmış, merdivenlerin yerini asansörler almıştı. Merdivenin bir bölümü 2008 yılında ABD'li bir alıcıya 553 bin Euro'luk rekor fiyatla satılmıştı. Diğer bölümleri ise dünyanın dört bir yanındaki prestijli noktalarda sergileniyor. Bazıları New York'taki Özgürlük Heykeli'nde, Japonya'daki Yoishii Vakfı'nın bahçelerinde ve özel koleksiyonlarda bulunuyor.

