Eylem Tok’un tutukluluk hali devam edecek

Eylem Tok, Boston'daki John Joseph Moakly Adliyesi'nde üçüncü kez "iade" duruşmasına çıktı.

Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren duruşma sırasında savcılık makamı, Eylem Tok'un, oğlunu kaza sonrası yurt dışına kaçırmasıyla Türkiye'de suçunun sabit hale geldiğine vurguladı. Savunma tarafı ise Tok'un daha önce Türkiye'de hiçbir sabıka kaydının bulunmadığı ve suçunun Türk ceza kanunlarına göre 1 yıldan az hapis cezası içerdiği için iki ülke arasındaki anlaşmaya göre iadesinin zorunlu olmadığı tezini işledi.

Hakim Donal J. Jabell, iki tarafın da sunduğu detaylarla mahkemenin çok uzadığını belirterek, taraflardan bugün yaptıkları savunmaları 1 hafta içinde 8 sayfayı geçmeyecek şekilde özetleyerek kendisine sunmalarını talep ederek, Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Çıkışta mikrofonlara açıklama yapan ailenin avukatı Burak Erden, Eylem Tok'un ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesini umduklarını belirterek, "Türkiye'ye iade edildiklerinde ifade vermeleri gerekiyor. İhmal suretiyle kasten adam öldürme, bilinçli taksir ve delilleri karartma gibi suçlardan ceza alacaklar. Bunlar da 3 ila 22,5 yıl hapis gerektiriyor." dedi.