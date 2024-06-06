F-16 sürecinde son aşamaya gelindi

Türkiye'nin 40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 adet F-16 uçağının Viper modernizasyonu talebi sürecinde önemli bir eşik daha aşılıyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "Bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı" dedi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da tedarik sürecinin takvime uygun olarak olumlu şekilde devam ettiği bilgisini paylaştı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre, belirlenen takvim içinde teklif ve kabul mektuplarının incelenerek ABD'ye gönderilmesi için son tarih olarak bu haftaya işaret ediliyordu. Mektupların fiziki olarak ABD'ye ulaşmasının ardından üretim ve teslimat süreci başlayacak. 2028'de THK için üretilen ilk uçakların teslim edilmesi planlanıyor. ABD Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller da "Türkiye, F-16 alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladı" dedi.