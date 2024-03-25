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Giriş Tarihi: 26.3.2024

F-16’da öncelik modernizasyon

BETÜL USTA BETÜL USTA
F-16’da öncelik modernizasyon
Ankara'nın Türk Hava Kuvvetleri'nin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere ABD'den talep ettiği F-16'ların 'Taslak Teklif ve Kabul Mektupları' Türk yetkililerce detaylıca inceleniyor. Edinilen bilgiye göre pakette yer alan F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 79 adet F-16 Blok 70 modernizasyon kitinin tamamı tek seferde alınmayacak. Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) elinde bulunan F-16'ların modernizasyonu önceliklendirilecek. Ayrıca Milli Muharip Uçak KAAN'ın geliştirilmesi ve İngiliz-Almanİtalyan ve İspanyol ortak yapımı Eurofighter Typhoon uçağının alınması üzere özel kaynak ayrılacak. Taslak Teklif ve Kabul Mektupları'nın yetkililerce incelemeleri tamamladıktan sonra Türk ve ABD tarafı bir araya gelecek.
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F-16’da öncelik modernizasyon
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