F-35 programındaki sorunlar raporlandı: Gecikme ve maliyet artışları sürüyor

ABD'de Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO), ABD'nin 2032 yılına kadar üretimi artırmayı planladığı F-35 savaş uçağı programına ilişkin denetim raporu yayımladı.

ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'in 2023'te F-35 uçaklarını 61 gün gecikmeyle teslim ettiğine işaret edilen raporda, 2024'te teslim ettiği 110 uçağın ise 238 gün geciktiği kaydedildi.

Raporda, zamanında teslimatı teşvik etmek için yüklenici firmalara son yıllarda yüz milyonlarca dolar ödeme yapıldığı ancak buna rağmen gecikmelerin arttığı vurgulandı.

F-35'in modernizasyon programı olan Block 4'ün maliyetlerinin öngörülenden 6 milyar dolar fazla olduğu belirtilen raporda, programın en az 5 yıl daha geç tamamlanacağı aktarıldı.

Gecikmelerin başlıca sebebi olarak, "Technology Refresh 3 (TR-3)" isimli donanım ve yazılım güncellemelerini içeren paket gösterildi.