F-35 uçaklarının parçaları kayboldu

F-35 uçaklarının parçaları kayboldu
DIŞ HABERLER
Avustralya'dan ABD'ye onarım amacıyla gönderilen F-35 savaş uçaklarının parçalarından oluşan bir sevkiyatın filmleri aratmayan kayboluş hikâyesine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Politico sitesinin haberine göre geçtiğimiz haziran ayında yaşanan olayda kargo uçağı, Pasifik Okyanusu üzerinden taşındığı sırada rotasını değiştirerek Hong Kong'a yönlendirildi. Burada uçaktaki bazı parçalar kayboldu. ABD Savunma Bakanlığı'nın da F-35'lere ait parçaların akıbetinin bilinmediğini doğruladığı aktarıldı. ABD medyasına göre olayın arkasında Çinli casusların olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!