F-35’ler Birkaç ay içinde çözülebilir
Bloomberg'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen bir konferansta konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Barrack, Türkiye'nin F-35 jetlerini satın almasının önündeki engeli aşmaya yaklaştığının sinyalini vererek "F-35 meselesi 4-6 ay içinde çözülecek" dedi. Barrack, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine ilişkin "operasyonel uyumluluk" sorunlarını büyük ölçüde giderdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, eylül ayında Beyaz Saray'daki görüşmelerinde S-400 meselesini ele almıştı. Trump ise eylül ayında, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satışına izin vermeye açık olabileceğini ima etmişti. Bloomberg'deki haberde ABD ve Türkiye'nin, NATO'nun en büyük iki ordusuna sahip olduğu hatırlatıldı.