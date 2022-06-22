Fahrettin Altun’dan İsveç ve Finlandiya açıklaması

Türkiye'nin bu sürece ilkesel bir perspektiften yaklaştığına dikkati çeken Altun, "İsveç hükümeti zaten ülkenizin NATO'ya nasıl bir katkı sunacağını anlatıyor. Bizim açımızdan soru işareti, İsveç'in NATO üyeliğinin terörle mücadeleye zarar verip vermeyeceğidir. İsveç'in ittifakın değerlerini ve müstakbel müttefiklerinin güvenliğini koruyacağına emin olmak zorundayız" dedi.

'İYİ TERÖRİST, KÖTÜ TERÖRİST AYRIMI OLMAZ'

ABD'nin de DEAŞ'la mücadele kapsamında çoğunluğu YPG militanlarından oluşan SDG ile işbirliği yaptığını ve bu grubu silahlandırdığının belirtilerek, Türkiye'nin bilhassa İsveç'i neden bu kadar sert bir biçimde eleştirdiğinin sorulması üzerine Altun, İsveç'e terör konusunda özel bir muamele yapılmadığını söyledi.

Türkiye'nin 'iyi terörist-kötü terörist' diye bir ayrım yapılmasının mümkün olmadığını senelerdir hem ABD'ye hem de AB ülkelerine söylediğini ifade eden Altun "Zira DEAŞ ile mücadele bahanesiyle PKK'nın Suriye kolunu silahlandırdığınızda bu silahlar bizim vatandaşlarımıza doğrultuluyor. Ancak şu anda İsveç'i konuştuğumuz için bu yapının İsveç'teki faaliyetlerinin ve İsveç'in politikasının tartışılması doğaldır. Amerika Birleşik Devletleri, YPG'yi silahlandırmaya başladığı güne kadar kamu kurumlarının internet sitelerinde bu grubu "PKK'nın Suriye kolu" olarak tanımlıyordu. Bir örgütün adının kaç kez değiştirildiği, o yapının bir terör örgütü olduğunu değiştirmez. Bir teröristin İsveç'te suç işlememiş olması da geçmişini silemez" diye konuştu.

Türkiye'nin beklentilerini sürecin başından itibaren şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaştıklarını anlatan Altun, İsveç hükümetinin temsilcilerine kapalı kapılar ardında söylenenlerle kamuoyuna verilen mesajlar arasında hiçbir fark olmadığını kaydetti. Altun, Türkiye Cumhuriyeti için aslolanın kendi vatandaşlarının güvenliği olduğunu sözlerine ekledi. (DHA)