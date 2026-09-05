Falkland Adaları krizi büyüyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'ye ait Falkland Adaları'nın statüsünü tartışmaya açan sözlerinden cesaret alan Trump'ın yakın dostu Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de, Malvinas (Falkland) Adaları'ndaki petrolü "sömürenlere" yönelik yaptırımların sertleştirileceğinin sözünü verdi. Televizyon yayınında ulusa seslenen Milei, Malvinas Adaları'nda izinsiz açık deniz petrolü çıkarma faaliyetlerini engellemeyi amaçlayan bir dizi sıkı idari ve yasama önlemini açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ise açıklamalara "Adalar İngiltere'nindir ve öyle kalacaktır çünkü adalardaki halkın çok büyük çoğunluğu bunu istiyor" ifadelerini kullandı.
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