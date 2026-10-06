Fanatik İsrailliler Batı Şeria’da Filistinlilere saldırdı! 1 ev ve 4 araç kundaklandı

Akriba Belediye Başkanı Salah Cabir, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Nablus kentine bağlı Akriba beldesinde Filistinlilere ait 4 aracı ateşe verdiğini belirtti.

ÖZEL MÜLKLER TAHRİP EDİLDİ

Araçların Filistinlilerin evlerinin önünde park halinde olduğu sırada İsrailliler tarafından kundaklandığını söyleyen Cabir, saldırganların ayrıca çevredeki özel mülkleri tahrip ettiklerini aktardı.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar da Ramallah'ın doğusundaki Burka köyünde Cemal Bacis adlı Filistinliye ait bir evin İsrailliler tarafından kundaklandığını söyledi.

Kaynaklar, evin ateşe verilmeden birkaç saat önce İsrailliler tarafından saldırıya uğradığını daha sonra gelen bir grup tarafından da tamamen yakıldığını ifade etti.

KUNDAKLANAN EV ABD VATANDAŞINA AİT

Evi kundaklanan Cemal Bacis'in ayrıca Amerikan vatandaşı olduğu belirtildi.

Selfit kentine de baskın düzenleyen İsrailliler Filistin vatandaşlarına ait bir tavuk çiftliğini yakma girişiminde bulundu.

Ayrıca Ramallah'ın güneydoğusunda yer alan Cize bölgesine saldırılar düzenleyen İsrailliler çevredeki evlerin duvarlarına ırkçı ifadeler yazarken mülklere zarar verdi.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sadece eylül ayında Filistinlileri hedef alan 2 binden fazla saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör