Fanatik İsrailliler Filistinlilerin aracını yaktı: Duvarlara ırkçı sloganlar yazdılar

Kasabada Filistinlilere ait bir aracı ateşe veren İsrailliler, evlerin duvarlarına da İbranice ırkçı sloganlar yazdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İşgal altındaki Batı Şeria 'da Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailliler, Nablus kentinin güneyindeki Curiş kasabasına saldırı düzenledi.

FİLİSTİNLİLERİN MÜLKLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR ARTIYOR

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı soykırımın ardından işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistin bölgelerine baskınlarında ve verdikleri zararlarda büyük artış yaşanıyor.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrailli siviller Batı Şeria'da son iki yıl içinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi.