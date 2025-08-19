Fanatik İsraillilerden Suriye’de yasadışı yerleşim girişimi

Filistin topraklarını gasp eden İsrailli bir grup, kaçak girdikleri Suriye topraklarında İsrail bayrağı açıp yeni yasadışı yerleşim birimi kurmaya çalıştı. Israel Hayom gazetesinin haberine göre, 10 fanatik Yahudi, kaçak girdikleri Suriye'nin güneyinde "Neve HaBashan" isimli yeni yasadışı yerleşim birimi kurmak için temel atma töreni düzenledi. İsrail ordusunun, 10 kişilik fanatik grubu sorgulamak üzere gözaltına aldığı iddia edildi.

ŞARA, ABD'LI HEYETI KABUL ETTI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da ABD Kongresi Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti.