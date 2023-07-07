Fanatik Yahudiler yine saldırdı

İsrailgüçlerinin korumasındaki onlarca radikal Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırı düzenledi. İsrail askerlerinin gaz bombası attığı ve onlarca Filistinlinin gazdan etkilendiği kaydedildi. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor. Uluslararası hukuka göre işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimler yasa dışı sayılıyor. Öte yandan İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 Filistinli yaralandı.