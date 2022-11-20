Fanatik Yahudilerden Aksa’ya baskın

Fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Onlarca Yahudi yerleşimci İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya girerek bazı dini ritüeller gerçekleştirdi. Önceki gün de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir'in öncülük ettiği Yahudi yerleşimciler, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi ve çevresine baskın yapmıştı. Gurup "Hazreti Sare Günü" kutlamalarında taşkınlık yaparak Filistinlilere, dükkanlarına ve araçlarına saldırmıştı. Öte yandan Abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinli çocuklar, uluslararası toplumdan, "kendilerini İsrail'in ihlallerinden ve saldırılarından korumasını" istedi