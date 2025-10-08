Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’da provokasyon

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın görgü tanıklarından aktardığı bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli bir grup Mağaribe Kapısı'ndan Aksa'ya giriş yaptı.

Öte yandan Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, fanatik Yahudiler tarafından geçen ay Mescid-i Aksa'ya 26 kez baskın düzenlendiği belirtildi.