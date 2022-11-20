Fanatik Yahudiler’den Mescid-i Aksa’ya baskın!

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, onlarca Yahudi yerleşimci İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek özellikle Aksa'nın doğu bölümünde bazı dini ritüeller gerçekleştirdi.

"KIŞKIRTMAYA ÇALIŞTILAR"

Haberde, Yahudi yerleşimcilerin, baskın sırasında Harem-i Şerif'te bulunan Filistinlileri kışkırtmaya çalıştığı ifade edildi. Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.