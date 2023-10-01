Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın

İsrailpolisinin korumasındaki yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi, baskınlar sırasında Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde demir bariyerler ile kontrol noktaları oluşturarak Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi. İsrail polisinin denetiminde sabah saatlerinden itibaren yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, bazı yerleşimci gruplar da Sukot Bayramı için hazırladıkları bitkilerle Aksa'nın kapılarında ayin gerçekleştirdi. Yahudilerin 29 Eylül'de başlayan Sukot (Çardaklar) Bayramı, bir hafta boyunca devam edecek. Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.