Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa zulmü bitmiyor

İsrailgüçleri ve aşırı sağcı grupların ramazanın başından bu yana gerginliği artıran baskınları sürüyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, olaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail polisinin eşlik ettiği 762 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi. Kurumun açıkladığı rakamlara göre, Hamursuz Bayramı dolayısıyla pazar gününden bu yana son 5 günde Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı 3 bin 670'e ulaştı. İşgalci güçler baskına tepki göstermek isteyen cemaate havai fişek ve ses bombalarıyla müdahale etti.Öte yandan İsrail-Gazze hattında da gerilim tırmanıyor. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir bölgeyi hedef aldı. Saldırı, İsrail ordusunun çarşamba akşamı İsrail'in Sedirot kentine Gazze'den roket fırlatıldığı yönünde yapılan açıklamadan sonra gerçekleşti.