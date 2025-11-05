Fas, 31 Ekim’i ulusal bayramı ilan etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD tarafından kaleme alınan taslak kapsamında, Batı Sahra 'daki BM barış gücü misyonunun (MINURSO) görev süresini 1 yıl daha uzatma kararı almıştı.

6. Muhammed'in, yeni ulusal bayram gününe Fas'ın ulusal ve bölgesel birliğini yansıtan "Birlik Günü" adını verdiği aktarıldı.

Söz konusu kararın, Fas'ın "ulusal dava" olarak gördüğü Sahra sorunun seyrindeki tarihi gelişmeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı sebebiyle alındığı kaydedildi.

Fas Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Kral 6. Muhammed'in kararıyla ülkede her yıl 31 Ekim'in ulusal bayram ilan edildiği belirtildi.

BATI SAHRA SORUNU

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.