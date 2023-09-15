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Giriş Tarihi: 15.9.2023 15:07

Fas Kralı’nın depremzedeler için yapacağı bağış miktarı belli oldu

Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen 7 büyüklüğünde deprem, 3 bin kişinin ölümüne neden olmuştu. Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkileyen felaketin ardından Fas Kralı bağış yapma kararı aldı.

AA
Fas Kralı’nın depremzedeler için yapacağı bağış miktarı belli oldu

Fas Kralı 6. Muhammed ve Fas Merkez Bankası, depremzedeler için açılan yardım hesabına 2 milyar dirhem (yaklaşık 200 milyon dolar) bağış yapma kararı aldı. Fas kraliyet ailesine ait "Al Mada" grubundan yapılan yazılı açıklamada, depremzedelere yönelik özel hesaba 1 milyar dirhem (yaklaşık 100 milyon dolar) bağış yapılması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu bağış planının grubun ana hissedarı Kral 6. Muhammed'in teklifi üzerine hayata geçirildiği aktarıldı. Fas Merkez Bankası da yaptığı açıklamada depremin etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik açılan özel hesaba 1 milyar dirhemlik katkı sağlanacağını duyurdu. Öte yandan pek çok kamu kurumu ve özel kuruluş da depremzedeler için açılan banka hesabına bağış yapma kararı aldı.

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Fas Kralı’nın depremzedeler için yapacağı bağış miktarı belli oldu
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