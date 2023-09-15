Fas Kralı’nın depremzedeler için yapacağı bağış miktarı belli oldu

Açıklamada, bu bağış planının grubun ana hissedarı Kral 6. Muhammed'in teklifi üzerine hayata geçirildiği aktarıldı. Fas Merkez Bankası da yaptığı açıklamada depremin etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik açılan özel hesaba 1 milyar dirhemlik katkı sağlanacağını duyurdu. Öte yandan pek çok kamu kurumu ve özel kuruluş da depremzedeler için açılan banka hesabına bağış yapma kararı aldı.