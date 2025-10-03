Fas sokakları durulmuyor

Fas'ta Gen Z 212 (Z Kuşağı) Hareketi'nin çağrısıyla "sosyal adalet ve yolsuzlukla mücadele" talepleriyle başlayan protestolar ülkenin birçok kentinde sürüyor. Başkent Rabat ve Kazablanka'nın yanı sıra çok sayıda şehirde gösteriler düzenlenirken Sela kenti ise şiddet olaylarına sahne oldu. Sela'daki Hay el-Emel bölgesinde bazı gençlerin bir banka şubesini ateşe verdiği, dükkânlar ile çevrede tahribat oluşturduğu bildirildi. Olaylarda iki gösterici yaşamını yitirdi. 409 kişi gözaltına alındı.