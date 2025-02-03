Faşist Alman’dan kundaklama itirafı

Almanya'nın Solingen kentinde Mart 2024'te kundaklanan ve 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının yaşamını yitirdiği olayın zanlısı Daniel S.'nin suçunu itiraf ettiği bildirildi. 40 yaşındaki Daniel S., 4 cinayet ve 21 cinayete teşebbüs suçlaması ile yargılandığı davada, söz konusu binayı kundakladığını itiraf etti. Daniel S., binayı daha önce de kundaklama girişimlerinde bulunduğunu kabul etti. Daniel S., Solingen'de Mart 2024'te kundaklanan binada biri bebek, biri 3 yaşında çocuk olmak üzere Türk asıllı 4 Bulgaristan vatandaşının ölümünden ve 3 kişinin de ağır yaralanmasından sorumlu tutuluyordu.