Faşist vekil balyozla Filistin anıtını yıktı

İsrail'de aşırı sağcı bakan ve milletvekilleri ırkçı zihniyeti daha da körüklüyor. Aşırı sağcı milletvekili Tzvi Succot, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin anıtını yıktı. Sukkot ve beraberindekiler İsrail askerlerinin koruması altında Nablus'un Madama köyüne baskın düzenledi. 3 kişiyle "Şehitler Anıtı"nı balyozla parçalayan Sukkot, yanındakilerin anıta saldırılarını da kameraya çekti. Bu sırada İsrail askerleri de ellerinde uzun namlulu silahlarla Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri korudu. Yolu da askeri araçla kapattılar. Sukkot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu saldırılarının devam edeceğini ima etti.



'İSRAİLLİ İSTEMİYORUZ' İSYANI

İsrailliler hem vatandaş hem de turist olarak gittikleri yerlerde hoş karşılanmıyorlar. Son dönemde İsraillilerin Güney Kıbrıs'ta artan arazi ve gayrimenkul alımları Rum kamuoyunu ayağa kaldırdı. Rum basınına göre ülkedeki tepkiler artıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'daki varlıklarının ardından Sri Lanka'da da İsrailli siyonistlere karşı bir tepki var. Hiriketiya köyünde toplanan yerel halk ve Budistler son zamanlarda bölgede toprak alarak taşkınlık yapan siyonistlere "Sizi burada istemiyoruz" şeklinde tepki gösterdi. Tayland'ın Phuket Adası'nda ise bir esnaf, taşkınlık yapan İsrailli turistleri kovdu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör