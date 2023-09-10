Fas’ta bilanço ağırlaşıyor

Fas'ta 8 Eylül'de gece yerel saatle 23.10'da meydana gelen 7 büyüklüğünde depremin bilançosu ağırlaşıyor. Merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122'ye, yaralı sayısı ise bin 404'ü ağır olmak üzere 2 bin 421'e yükseldi. Birçok ev ve yapı yerle bir olurken arama kurtarma çalışmaları vatandaşların da katkılarıyla sürüyor. Fas Silahlı Kuvvetleri, yerel yönetimler, güvenlik güçleri ve sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İnsani yardımların deprem bölgelerine ulaştırılması için tüm imkânlar seferber edildi. Yetkililer ölü sayısının artabileceği konusunda uyarıyor. Yolların hasar görmesi nedeniyle birçok bölgeye ulaşımda güçlük yaşanıyor.Deprem başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildi. Afetten sağ kurtulanlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Birçok evin yıkıldığını belirten Edasil sakinlerinden Hüseyin Umuluk, "İnsanlar anlatamayacağım bir felaket yaşadı" dedi. Umuluk, yetkililere, acil yardım çağrısında bulundu.Öte yandan artçı sarsıntılar sürüyor. Dün de Marakeş'e yakın bir bölgede 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Evleri hasar alanlar, artçı depremlerden korkanlar sokaklarda, parklarda ve kalabalık meydanlarda yatıyor. Uzmanlara göre, depremin yüzeye yakın olması yıkıcı etkiyi de beraberinde getirdi. Öte yandan Marakeş 'in Eskişehir bölgesindeki bazı tarihi yapılar büyük zarar gördü.Deprem sonrası dünya liderleri de peş peşe yardım mesajları paylaştı. Başta Türkiye olmak üzere Avrupa ülkelerinden, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerine kadar çok sayıda ülke taziye mesajı paylaşarak yardıma hazır olduklarını açıkladı. Çok sayıda ülke Fas'a yardım ekiplerini gönderdi.