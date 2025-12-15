Fas’ta doğal afet faciası: 37 ölü

Yerel yetkililer, Asfi'nin eski şehir bölgesindeki yaklaşık 70 konut ve iş yerinin sel suları altında kaldığını, yaklaşık 10 aracın ise akıntıya kapıldığını açıkladı. Sel suları nedeniyle kent genelinde birçok güzergâhta ulaşımın kesildiği belirtildi. Yetkililer, kayıp ihtimaline karşı arama çalışmalarının sürdüğünü, hasar tespiti sonrası mağdur vatandaşlara destek sağlanacağını bildirdi.

Fas 'ın devlet televizyonu 2M TV'nin bildirdiğine göre, pazar günü şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde Fas'ın başkenti Rabat'ın 330 kilometre güneyindeki Asfi kentinde en az 37 kişi hayatını kaybetti.

ÜLKEDE HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

El-Raşidiye iline bağlı El-Cerf beldesinde şiddetli yağışların ardından Vadi El-Batha'nın taşması sonucu El-Menkara bölgesinde çok sayıda ev çöktü. Evsiz kalan ailelerin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiği, gıda ve temel ihtiyaç maddeleri desteği sağlandığı bildirildi. Kerpiçten yapılmış çok sayıda konutun ağır hasar gördüğü bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Merzuga çevresinde sel sularına kapılan bir araçtaki iki İspanyol turist, Fas Kraliyet Jandarması ekiplerince kurtarıldı. Turistler, güvenli bir noktaya götürülürken, yağışların sürmesi nedeniyle vadi ve dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıldı.

Kuzeydeki Tanca-Tetuan-El-Hoceyma bölgesinde de şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Tanca, Tetuan, Martil ve M'dik-Fnidek çevresinde cadde ve ara sokaklar yağmur sularıyla dolarken, çok sayıda ev su altında kaldı. Bölge sakinleri altyapı ve kanalizasyon yetersizliğine dikkati çekerek, yetkililerden acil müdahale edilmesini istedi.

Cebelitarık Boğazı'nda etkili olan "Emilia" fırtınası nedeniyle İspanya'nın Tarifa Limanı ile Fas'ın Tanca Şehir Limanı arasındaki tüm feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Yetkililer, yolculara limanlara gitmeden önce sefer durumunu kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Sebte-Algeciras hattında seyreden bir feribotta ise yolcuların dev dalgalar nedeniyle panik yaşadığı bildirildi.

Ülkenin iç ve dağlık kesimlerinde etkili olan kar yağışı da ulaşımı olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre Varzazat çevresinde Büyük Atlas Dağları'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 40-50 santimetreye ulaştı.

Tinghir, Midelt ve Imilchil çevresinde çok sayıda yol kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, bazı kırsal yerleşimlerin dış dünyayla bağlantısının kesildiği bildirildi. Fas Bayındırlık ve Su Bakanlığı ekiplerinin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.