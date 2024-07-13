Fas’ta Gazze için 40 kentte 102 gösteri

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamına dünyanın dört bir yanından tepkiler sürüyor.Fas'ta Gazze'ye destek gösterileri 40'ıncı haftasında da devam etti. Filistin halkına destek olmak ve Mescid-i Aksa'yı müdafaa etmek için, yüzlerce kişi 40 kentte 102 ayrı gösteri düzenledi. Göstericiler, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği soykırımı ve uluslararası toplumun buna sessiz kalmasını kınadı.Ürdün'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto edip, Filistin direnişine destek amacıyla gösteri düzenledi. Gazze'deki çocukların yiyecek kıtlığından dolayı açlıktan öldüğünü belirten pankartlar taşındı.Cezayir Kültür ve Sanat Bakanlığı, bu yaz düzenlenmesi planlanan tüm büyük sanat festivallerinin, Gazze'yle dayanışma amacıyla ertelendiğini duyurdu. Açıklamada, festivallerin yerine Filistin davasını destekleyecek başka kültürel ve entelektüel faaliyetlerin düzenleneceği belirtildi.