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Giriş Tarihi: 11.2.2025 10:53

Fas’ta korkutan deprem: 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı paniğe neden oldu

Fas’ta 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli bir panik yaşanırken, herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

AA
Fas’ta korkutan deprem: 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı paniğe neden oldu

Fas'ın kuzeyindeki Kasır El Kebir kentinde deprem meydana geldi.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsünün verilerine göre, merkez üssü kuzeydeki Vezzan Bölgesi'nin Kasır El Kebir kentin yakınlarındaki Brikşa köyü olan 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Yerin 20 kilometre derinliğindeki deprem, başkent Rabat ve Kazablanka şehirlerinde de hissedildi.

Yerel saat ile 23.48'de gerçekleşen deprem Rabat'ta kısa süreli paniğe sebep oldu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Sivil savunma ekiplerinin bölgedeki tarama çalışmaları devam ediyor.

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Fas’ta korkutan deprem: 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı paniğe neden oldu
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