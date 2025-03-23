Fas’taki keşif tarihe ışık tutacak

Fas'ın Kach Kouch bölgesinde, Bronz Çağı'na ait ilk yerleşim alanı keşfedildi. MÖ 2200 ile 600 yılları arasına tarihlenen bu yerleşim, Fenikeliler'den önceki erken yerleşim, tarım ve kültürel etkileşimlere ışık tutuyor. Bronz Çağı yerleşimlerinin çoğu Avrupa topraklarında belgelenmişti. Coğrafi yakınlıklarına rağmen, Mağrip uzun süre bu tarihsel anlatılardan dışlanmış ve Fenikeliler'in MÖ 800 civarında gelmesine kadar "boş topraklar" olarak yanlış bir şekilde tanımlanmıştı. Barcelona Üniversitesi'nden Hamza Benattia Melgarejo'nun liderliğindeki bir araştırma ekibi, bu bölgedeki ilk Bronz Çağı yerleşimini, Fenikeliler dönemi öncesine ait olarak keşfetti. Bu keşif, Afrika ve Akdeniz tarihindeki büyük bir öneme sahip.