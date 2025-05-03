Fatih’in portreleri Londra’da sergileniyor

Fatih Sultan Mehmed'in emriyle İtalyan sanatçı Gentile Bellini'nin yaptığı portreden 2. Mehmed'i tasvir eden madalyonlara kadar çok sayıda eser, İngiltere'nin başkenti Londra'da sergileniyor.

Albert Müzesi ile Ulusal Galeri'nin bilgilerine göre, Bellini'nin 1479-1481 arasında kaldığı İstanbul'da yaptığı Fatih Sultan Mehmed (2. Mehmed) portresi ve madalyonlar, Orta Çağ'ın en önemli portreleri arasında yer alıyor.

Portre ve madalyonların müzelerin eline nasıl ulaştığına dair bilgi de hem Victoria ve Albert Müzesi'nde hem de Ulusal Galeri'de mevcut.

Buna göre portre, Austen Henry Layard isimli diplomatın mirası olarak 1916'da Ulusal Galeri envanterine girdi.

Kudretli hükümdarın portresi tarih meraklıları tarafından yoğun ilgi görüyor.