FBI, 1 milyon Müslüman’ı fişledi

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) listesi, ABD'deki 1 milyondan fazla Müslüman'ın fişlendiğini kanıtladı. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) avukatlarından Gadeir Abbas, ABD'deki Müslümanların izleme listelerine alınmasını değerlendirdi. Müslümanların 11 Eylül saldırıları sonrasında sürekli tehdit olarak görüldüğünü aktaran Abbas, Müslümanların güvenlik ve istihbarat birimlerince fişlenmeye başlandığını söyledi. Abbas, "FBI'ın 1 milyondan fazla isimle Müslümanların gizli listesini yaptığını görüyoruz" dedi.