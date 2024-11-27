FBI 21 yıldır arıyordu: ABD’li kaçak Galler’de yakalandı

FBI, 'en çok arananlar' listesindeki Daniel Andreas San Diego'nun 21 yıl sonra İngiltere'nin Galler bölgesinde yakalandığını açıkladı. Diego, ABD'nin en çok aranan teröristler listesine ülke içerisinden giren ilk kişi oldu ve yakalanmasını sağlayacak bilgi verilmesinin karşılığı olarak 250 bin dolar ödül belirlendi.

Daniel Andreas San Diego, 2003 yılının Ağustos ayında California'nın Emeryville kentindeki bir biyoteknoloji şirketinin yerleşkesinde yaklaşık bir saat arayla iki bomba patlatmaktan aranıyordu. Diego, 2003'ün Eylül ayında yine California'nın Pleasanton kentindeki bir beslenme ürünleri şirketinde çivilerle bağlanmış bir bomba patlatmaktan da sorumlu tutuluyordu. İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), pazartesi günü Galler'in Conwy bölgesinde gözaltını gerçekleştirdiğini ifade etti.