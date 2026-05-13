FBI Direktörü Patel’e sarhoşluk suçlaması: İddiaları reddetti

FBI Direktörü Patel'in "sarhoş olduğu" yönündeki iddialar Senato'daki bütçe oturumunda gündeme geldi.

"EĞER DOĞRUYSA BU, GÖREV İHMALİNİN EN AĞIR ÖRNEKLERİNDEN BİRİDİR"

Demokrat Senatör Chris Van Hollen, "Çalışanlarınızın, aşırı alkollü ve akşamdan kalma olduğunuz için evinize zorla girmek zorunda kaldığına dair haberler son derece endişe verici. Eğer doğruysa bu, görev ihmalinin en ağır örneklerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Oturumda bulunan Patel ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Patel "Medyada yer alan asılsız iddialar ve yanıltıcı açıklamaların itibarımı zedelemesine izin vermeyeceğim." dedi.

FBI DİREKTÖRÜ PATEL'İN "SARHOŞ OLDUĞU" İDDİASI

The Atlantic dergisi, 18 Nisan'daki haberinde, FBI Direktörü'nün birkaç kez sarhoş olduğunu ve güvenlik ekibinin birden fazla kez Patel'i uyandırmakta zorlandığını öne sürmüştü.

Haberde, Patel'e kilitli kapılar ardında ulaşılamadığı gerekçesiyle "kapıyı kırmak için ekipman" talebinde bulunulduğu öne sürülmüştü.

Patel'in avukatı Jesse Binnall ise haberdeki iddiaların çoğunun "yanlış, kaynaksız ve açıkça iftira niteliğinde" olduğunu savunarak, bunların "belirsiz ve kaynağı belirtilmemiş ifadelere" dayandığını vurgulamıştı.

Patel, hakkında "yanlış iddialarda bulunduğu" gerekçesiyle The Atlantic'e 250 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör