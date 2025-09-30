FBI Direktörü’nün hediyesi Yeni Zelanda’yı karıştırdı
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel’in Yeni Zelanda’ya ziyaretinde ülkenin üst düzey güvenlik yetkililerine hediye ettiği silahlar krize yol açtı. 3D yazıcıyla üretilen silahların ülke yasaları kapsamında yasa dışı sayıldığı ve polis tarafından toplanarak imha edildiği açıklandı.
Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Richard Chambers yaptığı açıklamada, Patel'in hediye ettiği silahların "potansiyel olarak çalışır hale getirilebilecek" nitelikte olduğunu belirtti. Bu nedenle söz konusu silahların ülkenin sıkı silah yasaları uyarınca imha edildiğini duyurdu.
ÜST DÜZEY İSİMLERE VERİLMİŞ
Hediyeleri alan isimler arasında Güvenlik İstihbarat Servisi (NZSIS) Direktörü Andrew Hampton ve Hükümet İletişim Güvenlik Bürosu (GCSB) Direktörü Andrew Clark'ın bulunduğu kaydedildi.
CHRISTCHURCH SALDIRISI SONRASI YASALAR SERTLEŞMİŞTİ
Yeni Zelanda, 2019'da Christchurch'te 51 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısının ardından silah yasalarını sertleştirmiş, yarı otomatik silahları yasaklamıştı.