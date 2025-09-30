FBI Direktörü’nün hediyesi Yeni Zelanda’yı karıştırdı

Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Richard Chambers yaptığı açıklamada, Patel'in hediye ettiği silahların "potansiyel olarak çalışır hale getirilebilecek" nitelikte olduğunu belirtti. Bu nedenle söz konusu silahların ülkenin sıkı silah yasaları uyarınca imha edildiğini duyurdu.

ÜST DÜZEY İSİMLERE VERİLMİŞ

Hediyeleri alan isimler arasında Güvenlik İstihbarat Servisi (NZSIS) Direktörü Andrew Hampton ve Hükümet İletişim Güvenlik Bürosu (GCSB) Direktörü Andrew Clark'ın bulunduğu kaydedildi.