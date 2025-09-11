FBI’dan Charlie Kirk suikastı hakkında açıklama: Saldırgan ’üniversite çağında’

FBI üst düzey yetkilisi Robert Bohls perşembe günü yaptığı açıklamada, aktivist Charlie Kirk'i suikastla öldüren keskin nişancının, tek el ateş ettikten sonra bir çatıdan atlayıp kaçtığını ve henüz kimliğinin belirlenemediğini bildirdi.

ABD'Yİ SARSAN SALDIRI

ABD'nin Utah eyaletinde Cumhuriyetçi lider Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD medyasındaki bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı.