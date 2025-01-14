FBI’dan kritik uyarı: Yeni saldırılar gündemde

FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, "şiddet ve aşırılık yanlısı saldırganlardan kaynaklanabilecek potansiyel bir kamu güvenliği tehdidine dikkati çekmek" amacıyla uyarı bülteni yayımladı.

Bültende, 1 Ocak'ta New Orleans'ta meydana gelen saldırıya benzer eylemler yapılması ihtimalinden "endişe duyulduğu" kaydedilerek, "Halktan olası benzer ya da misilleme saldırılara karşı tetikte olmalarını ve her türlü şüpheli faaliyeti emniyet güçlerine bildirmelerini istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırganların hedefleri arasında yayaların, kolluk kuvvetlerinin veya ordu mensuplarının, özellikle karayollarından erişilebilen festival ve ticari merkezler dahil halka açık, kalabalık mekanların yer aldığı vurgulanan bültende, saldırganların araçlara el yapımı patlayıcı yerleştirmeye çalışabileceklerine de işaret edildi.